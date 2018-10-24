1.6 مليار $.. من ربح أكبر جائزة في اليانصيب؟

أعلن منظمو أكبر جائزة يانصيب في الولايات المتحدة "Mega Millions"، عن الأرقام الفائزة في السحب الأخير لليانصيب، والذي تبلغ الجائزة الكبرى فيه، 1.6 مليار دولار.

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وأعلن المنظمون عن الأرقام الفائزة بكبرى جوائز اليانصيب التي جاءت من نصيب الأرقام 70، 65، 62، 28، 5. ولم يعرف حتى الآن المحظوظون الذين اشتروا البطاقات الرابحة لهذا السحب. ومن المتوقع أن يعلن عن أسماء الفائزين في الساعات القليلة المقبلة.

كما يتوقع اليوم الإعلان أيضا عن جائزة كبرى ليانصيب "Powerball"، والتي تبلغ قيمتها 600 مليون دولار.

وقد غيرت أكبر مؤسسات اليانصيب في أمريكا "Mega Millions" و"Powerball"، قواعد اللعبة، حيث انخفضت فيها فرص المشاركين في اليانصيب بالفوز مقارنة بالنظام السابق.

وإذا لم يفز أحد بالجائزة الكبرى اليوم، فقد ترتفع قيمة الجائزة الكبرى للسحب القادم لتصل إلى ملياري دولار.

المصدر: نوفوستي