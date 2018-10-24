الإمارات تقرر إرجاع "ضريبة القيمة المضافة" إلى السياح

أصبح بمقدور السياح الزائرين للإمارات، استرجاع القيمة المالية لـ "ضريبة القيمة المضافة" (VAT)، المفروضة على المشتريات التي يقومون بها خلال الزيارة.

وفي تعليقها على الخبر، أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA) أن عملية إرجاع قيمة الضريبة إلى السياح ستبدأ، في شهر نوفمبر المقبل، وتبلغ نسبتها 5% من مجمل سعر المشتريات.

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ولتطبيق القرار الجديد بشكل فعال، قررت الحكومة الإماراتية تفعيل نظام إلكتروني في مطارات وموانئ البلاد الرئيسية، سيكون متخصصا في مساعدة السياح على استرجاع الضرائب المترتبة على ما يشترونه داخل البلاد.

كما أضافت الهيئة الاتحادية أنه سيتم ربط أكثر من 4000 متجر متنوع في الإمارات، بالنظام الإلكتروني الجديد، حيث ستكون منتجات هذه المتاجر هي وحدها المؤهلة للاسترجاع الضريبي، دون غيرها.

وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة أن الخطوة اتخذت بهدف "تعزيز أكبر لموقع الإمارات كمقصد سياحي عالمي".

المصدر: Gulf news