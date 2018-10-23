استثناء جغرافي.. تعرف على أكبر صحراء في القارة الأوروبية (فيديو)

حازت صحراء رمال ذهبية في أوكرانيا، على شعبية واسعة بين السياح الزائرين، على الرغم من قساوة طقسها وتضاريسها، ربما لأنها تعد أكبر صحراء من نوعها في عموم القارة الأوروبية.

وتعد صحراء أوليشكي أكبر صحراء رملية في القارة الأوروبية، وتشبه طبيعتها إلى حد كبير صحارى إفريقيا والمكسيك ودول الخليج العربية، ما يجعل منها طفرة جغرافية حقيقية.

وتشتهر الصحراء الأوروبية بكثبانها الرملية ونباتاتها المقاومة للجفاف، كما تنتشر فيها الذئاب والعقارب والأرانب البرية، وكذلك الأسماك التي تعيش في مياه واحاتها.

وعلاوة على ما سبق، تصل درجة الحرارة في أوليشكي إلى أرقام قياسية خلال فصل الصيف (بالمقارنة مع المناخ الأوروبي عموما)، إذ يمكن أن تبلغ 45 درجة مئوية فترة النهار، بينما قد تصل حرارة رمالها الذهبية إلى 75 درجة مئوية.

وتنتشر على حدودها عدة أصناف من الأشجار الخضراء، خاصة الصنوبر الذي تمت زراعته بكثافة خلال القرن الماضي، في محاولة لوقف زحف الرمال إلى القرى المجاورة.

المصدر: Euronews