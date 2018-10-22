رسالة غامضة تكشف عن قصة مفجعة!

انتشرت رسالة مؤثرة كتبتها امرأة تستخدم كرسيا متحركا، عبر مواقع الإنترنت بعد رصدها من قبل أعضاء نادي التجديف قرب بحيرة ببريطانيا ومشاركتها على تويتر.

وأُرفقت الرسالة بوردة حمراء تُركت على بوابة ضفاف بحيرة في Sutton Coldfield، بمدينة برمنغهام البريطانية. وتبين الرسالة طلب الكاتبة المجهولة من شخص ما أن يرمي الزهرة في الماء تكريما لزوجها الراحل، لأنها غير قادرة على القيام بذلك بسبب ظروفها الخاصة.

This note was left on the gate at the water this afternoon. No name or number left but whoever you are, rest assured your rose is in place in the middle of the lake. pic.twitter.com/GAQcbQRSZJ — BVGS Rowing (@BVGSRowing) 18 октября 2018 г.

وتقول الرسالة: "من فضلك، هل يمكن لأحد ما أن يرمي هذه الوردة في البحيرة. إن رماد زوجي الراحل موجود في البحيرة ولا أستطيع الوصول إليها على الكرسي المتحرك بعد الآن + البوابات مقفلة، ويجب أن أعود إلى الشمال هذه الليلة. شكرا لك".

ونشر أعضاء نادي "Bishop Vesey's Grammar School Rowing"، صورة الرسالة على تويتر إلى جانب لقطة أخرى، تُصور الوردة التي ألقيت وسط البحيرة بالفعل حسب الطلب.

Not sure why but this made me cry,.but thank you for helping this person. #KindnessMatters — Chris (@cjkgal) 19 октября 2018 г.

ومنذ نشرها يوم الخميس الفائت، حققت التغريدة أكثر من 62 ألفا و55 إعجابا و18 ألف إعادة نشر، حيث مدح الآلاف من الناس حول العالم المجدفين، على فعلهم اللطيف.

وأعرب بعض الأشخاص عن خيبة أملهم لأن المرأة المسكينة لم تتمكن من الوصول إلى البحيرة، بسبب كرسيها المتحرك.

المصدر: إنديبندنت