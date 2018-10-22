قرود في الهند ترجم كهلا حتى الموت!

أفادت صحيفة "Times of India" أن "عصابة" من القرود رجمت بالحجارة رجلا يبلغ من العمر 72 عاما حتى الموت، وجرت هذه الحادثة المأساوية في مدينة تكري بولاية أوتار براديش الهندية.

وروت الصحيفة الهندية أن الرجل المسن كان يجمع الحطب وصادف مجموعة من القرود شرعت حال رؤيتها له في رميه بحجارات جمعت من أطلال مبنى في الجوار.

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ووفق شقيق الضحية، ألقت "عصابة القرود" نحو 20 قطعة من الحجر على الرجل، أصابته بجروح في الرأس والصدر، وقد توفي في وقت لاحق في المستشفى.

ويشتكى السكان المحليون من أن القرود قد حولت حياتهم إلى "جحيم"، فيما يقول خبراء إن مثل هذه الهجمات القاتلة تحدث في جميع أنحاء الهند، مشيرين إلى أن أنواعا معينة من القرود هي المسؤولة عن مثل هذه الهجمات القاتلة.

يذكر أن القرود تعتبر، وفق الثقافة والتقاليد الهندية، حيوانات مقدسة في البلاد، وتوفر السلطات الحماية لها.

المصدر: نوفوستي