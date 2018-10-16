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"غابة فطرية" تنمو داخل أذن رجل! (فيديو)

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Gettyimages.ru
"غابة فطرية" تنمو داخل أذن رجل
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كشفت لقطات مروعة عن نمو "غابة" من الفطريات داخل أذن مريض مصاب بعدوى فطرية "مريبة".

وتوجه الرجل، الذي لم يكشف عن اسمه، إلى مستشفى Hai Duong بالقرب من هانوي في فيتنام، عندما شعر بألم كبير في الأذن، ووجد الأطباء مجموعة من الجراثيم السوداء تنمو داخل أذنه.

وبعد إجراء فحص دقيق، وجد الأطباء أن الرجل مصاب بعدوى فطرية أو نمو ما يشبه "غابة الأشجار" داخل قناة الأذن.

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وتبين اللقطات المصورة أن أذن الرجل تحتوي على بقع سوداء في جميع أنحاء قناتها، ربما نتجت عن نمو فطري بسبب خطأ طبي في علاج عدوى بكتيرية سابقة.

وقال الطبيب المشرف إنه في حال إهمال الإصابة لفترة طويلة، سينمو الفطر ويدمر أذن الرجل بالكامل.

ويتناقض ذلك مع ما قاله، ديفيد باودلر، أخصائي الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى لندن بريدج، حيث قال: "إنها عدوى فطرية أصابت قناة الأذن الخارجية، وعادة ما تكون غير مؤلمة، ولكن يمكن أن تسبب الحكة".

وتجدر الإشارة إلى أن "Aspergillus" مسؤولة عن أكثر من 75% من عدوى الأذن الفطرية، التي تسبب مرض القلاع.

وقال بوديلر إنه من المحتمل أن تكون العدوى الفطرية ثانوية، بعد أن حاول الأطباء علاج عدوى البكتيريا في الأذن عن طريق الفم، بدلا من استخدام قطرات الأذن.

ولعلاج حالة شبيهة بتلك الموجودة في الفيديو، قال السيد بوديلر، يجب أن يستعمل المريض قطرات الأذن مباشرة، وينبغي على الأطباء استخدام تقنية يطلق عليها اسم "microsuction".

وتختلف عدوى الأذن الفطرية، المعروفة طبيا باسم داء الفطريات، في مدى خطورة آثارها. ويمكن أن تجعل السمع لدى الشخص أكثر سوءا، وتسبب احمرارا وألما بالغا في الأذن.

المصدر: ديلي ميل

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