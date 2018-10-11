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لبؤة "أليفة" تمزق صاحبها في منزله!

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لبؤة
visualrian.ru
صورة أرشيفية
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نقل أحد سكان مدينة سيوداد خواريز المكسيكية إلى المشفى في حالة خطرة بعدما هاجمته لبؤة كان يربيها في منزله.

ووفقا لموقع "Associated Press"، فقد عاش الرجل في منزل كبير، وكان يربي فيه أسدا ولبؤة ونمرا في أقفاص كبيرة، وأحيانا، يسمح لتلك الحيوانات بالتجول في حديقة المنزل وقرب حمام السباحة كأي حيوان أليف، إلى أن تفاجأ في يوم أن اللبؤة التي يربيها هاجمته وبدأت بعضه بوحشية حتى كادت تمزقه إربا.

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وأوضح ضباط الشرطة الذين قدموا إلى منزل الضحية يوم الحادث أنهم عثروا على الرجل مغمى عليه في المنزل، وقد تعرض لجروح بالغة وصل طول بعضها إلى 20 سنتيمترا، أما اللبؤة المهاجمة فكانت في الحديقة ومضرجة بدماء الرجل.

تم نقل الرجل مباشرة إلى العناية المركزة، فيما نقلت الحيوانات إلى مراكز رعاية خاصة.

المصدر: لينتا. رو

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