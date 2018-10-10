انقلب السحر على الساحر.. أفعى تقتل مربيها بطريقة بشعة! (فيديو)

تسبب ثعبان مروض بموت مالكه بطريقة بشعة، في غانا، عندما كان صاحب الثعبان في طريقه لحضور مناسبة اجتماعية.

وحمل الشاب ثعبانه على عنقه، وركب دراجة نارية يقودها صديقه، في طريقهما إلى أحد معارفهما لحضور حفل اختيار اسم لطفل مولود حديثا في العائلة.

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وذكر موقع "GhanaWeb"، أن الصديقين تعرضا لحادث سير بسيط على الطريق. ما أدى لخروج الثعبان عن طوره، وبدأ يخنق صاحبه.

وحاول شهود العيان التدخل، لكنهم لم يستطيعوا فعل شيء. وتمكنوا من إزاحة الثعبان عن صاحبه باستخدام عصا، بعد فوات الأوان ووفاة صاحب الثعبان.

يذكر أن الشاب عامل الثعبان كحيوان أليف ورباه واستخدمه في طقوس السحر. وكسب "الساحر" الكثير من المال بمساعدة الثعبان.

ويذكر الموقع الإلكتروني الغاني، أن ممارسة "السحر" شائعة في بعض دوائر الشباب في غانا.

المصدر: لينتا. رو