طائر صغير يتغلب على ثعبان سام كبير

شاهدت الطبيبة البيطرية غابرييلا بينافيدس خلال رحلة في المحمية الطبيعية "كروجر" في جنوب إفريقيا، كيف تغلب طائر صغير من أكلة الحشرات، على ثعبان سام كبير.

ونشرت السائحة الفيديو الذي صورته على قناة Kruger Sightings في يوتيوب حيث يظهر في الفيديو، ثعبان من نوع Rhamphiophis oxyrhynchus في حفرة، وهو يتعرض للهجوم من طائر إفريقي من فصيلة العصافير.

وظهر رأس الثعبان مضرجا بالدماء وهو يتعرض لنقرات قوية من الطائر الشجاع، حتى أنه قام باستعراض أنيابه، في محاولة لترويع الطائر الذي واصل هجومه الشرس ليتمكن في النهاية من تمزيق قطعة من أحشائه.

وقالت السائحة في تعليقها: "لم أعتقد أبدا، أن هذا الطائر الصغير سيتمكن من قتل الأفعى. على الأغلب كان يعد لنفسه وجبة عشاء. لم أكن أدرك أن الثعابين، تدخل في قائمة غذاء هذه الطيور. في البداية كنا نظن أن سبب الحادث، هو دفاع الطائر عن عشه ولكنه في النهاية تمكن من سحب قطعة كبيرة من أحشاء الثعبان الذي مات نتيجة لذلك".

المصدر: لينتا رو