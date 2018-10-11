طيران سنغافورة يستعد لإطلاق أطول رحلة جوية في العالم

تتجهز شركة طيران سنغافورة (SIA) لإطلاق أطول رحلة جوية في العالم، والتي تقطع خلالها الطائرة أكثر من 15 ألف كيلومتر خلال 19 ساعة متواصلة.

وتصل الرحلة بين مطاري شانغي في سنغافورة ونيوارك في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، والتي أتت بعد ازدياد الطلب على هذا المسار الجوي بالتحديد.

ومع بدء تفعيل الخط الجوي الجديد، ينتزع طيران سنغافورة مركز الصدارة من جديد، بتفوقه على أطول رحلتي طيران في العالم، الأولى من بيرث إلى لندن (17 ساعة)، والثانية من الدوحة إلى أوكلاند (17.5 ساعة).

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وفي السياق نفسه، أكد طيران سنغافورة عزمه افتتاح الخط الجوي من جديد، بعد ازدياد الطلب العالمي على الرحل الطويلة غير المنقطعة، بغية توفير الوقت والجهد في السفر.

كما تعاود الشركة العالمية تشغيل رحلتها الطويلة نفسها بعد انقطاع دام خمس سنوات، حيث توقفت آنذاك لأن سعر التذاكر أصبح باهظا.

المصدر: BBC News