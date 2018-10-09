بسبب مظهره.. شركة طيران عربية تمنع رجلا من السفر!

منعت الخطوط الجوية السعودية مسافرا من الصعود على متن طائرتها في إندونيسيا لسبب غريب جدا أثار حفيظته.

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وذكرت صحيفة ديلي ميل أن رجل الأعمال، جوردان بيشوب، استغرب من تصرف موظف شركة الطيران السعودية الذي نظر إليه بطريقة غريبة، عندما اقترب من البوابة في المطار للصعود إلى متن الطائرة، حيث قام الموظف باستدعاء رئيسه، الذي قال بدوره لبيشوب إن عليه تغيير ملابسه، ومنعه من صعود الطائرة بسبب لبسه لسروال قصير (شورت).

لكن رجل الأعمال لم يكن يحمل معه سراويل طويلة، لأن الحرارة في جاكرتا كانت عالية وتبلغ 32 درجة مئوية. وحاول بيشوب مجادلة موظفي الشركة لكنه فشل في إقناعهم بحقه في ركوب الطائرة.

واضطر الرجل نتيجة لذلك إلى شراء السارنج (قطعة من القماش التقليدي المحلي تشكل تنورة) في أحد متاجر المطار ووضعها على جسده. وسمح له بعد ذلك بالصعود إلى الطائرة.

وكانت الخطوط الجوية السعودية قد أعلنت، أغسطس 2017، عن قواعد للملابس المسموح بها للمسافرين على متن طائراتها، تحظر بموجبها على الركاب ارتداء أي ملابس يمكن أن "يثير حفيظة الركاب"، وأوضحت أن ذلك يتضمن: "السراويل القصيرة الكاشفة للساقين على الرجال"، كما يحظر على النساء "كشف الساقين أو الذراعين، أو ارتداء الملابس الرقيقة للغاية، أو الضيقة للغاية".

المصدر: لينتا. رو