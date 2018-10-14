 
مباشر

مدينة عربية هي الأغلى عالميا! (صور)

متفرقات

مدينة عربية هي الأغلى عالميا! (صور)
pexels-Aleksandar Pasaric
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kwrt

كشف خبراء السياحة والسفر عن قائمة بأغلى المدن السياحية في العالم، احتلت فيها مدينة عربية الترتيب الأول.

وذكر موقع "Mastercard"، أن مدينة دبي، في الإمارات العربية المتحدة، شغلت الصدارة في ترتيب أغلى المدن السياحية في العالم، حيث ينفق السائح فيها حوالي 537 دولارا وسطيا.

pexels-Aleksandar Pasaric
دبي

وتأتي العاصمة الفرنسية باريس في المركز الثاني ضمن هذا التصنيف، حيث ينفق السائح وسطيا 301 دولار. وشغلت سنغافورة العاصمة المركز الثالث لأغلى المدن السياحية، حيث ينفق، السائح في المتوسط، حوالي 286 دولارا.

pexels-Thorsten technoman
باريس

pexels-Pixabay
سنغافورة العاصمة

إقرأ المزيد
سلطنة عمان بينها دولة عربية.. أهم الوجهات السياحية العالمية لعام 2019 (فيديو)

وشملت المراكز الخمسة الأولى أيضا كلا من مدينة سيئول بإنفاق متوسط للسائح يبلغ 181 دولارا. وبانكوك بحوالي 173 دولارا.

وأدرجت أيضا في قائمة أغلى المدن السياحية، طوكيو (154 دولارا) ولندن (153 دولارا)، ونيويورك (147 دولارا).

واستخدم موقع ماستر، لتشكيل هذه القائمة، بيانات معاملات الدفع عبر البطاقات المصرفية في 162 مدينة حول العالم.

المصدر: لايف. رو

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ماذا حدث في رحلة "سويوز إم إس-10" الأخيرة؟