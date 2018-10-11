طريقة بسيطة للحصول على نوم أعمق

وجد باحثو جامعة سيدني الأسترالية أن تبديل ملابس النوم (البيجاما) القطنية أو المصنوعة من البوليستر بأخرى صوفية، يمكن أن يساعدنا على النوم بسرعة أكبر ولفترة أطول.

وقال الدكتور بول سوان: "منذ زمن ليس ببعيد، كان النوم تحت غطاء من الصوف هو القاعدة، وتعيد العلوم الآن اكتشاف فوائد النوم بألبسة صوفية. ربما ليس من قبيل الصدفة، لأن الصوف ينظم درجة حرارة الجسم بشكل أفضل، ما يجعلك في حالة تعرف باسم (منطقة الراحة الحرارية)".

ويشير الباحثون إلى أن الأشخاص الذين يرتدون بيجاما من الصوف، وخاصة عندما تكون الأمسيات أكثر برودة، ينامون بشكل أسرع ولفترة أطول، إلى جانب التمتع بنوم أعمق ذي جودة عالية.

وقام الباحثون بدراستين، ففي البداية، رصد 17 طالبا يرتدون بيجاما من القطن أو صوف merino. أما الثانية، فقد شملت 36 بالغا تتراوح أعمارهم بين 50 و70 عاما، حيث قامت بتقييم ألبسة القطن والبوليستر.

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وفي الدراستين، تم قياس معدل ضربات القلب ودرجة حرارة الجلد والرطوبة النسبية، وكذلك أنماط موجة الدماغ.

وفي دراسة الشباب، تمتع أولئك الذين ارتدوا البيجاما الصوفية بنوم إضافي لمدة 7 دقائق أكثر من الأفراد المرتدين للبيجاما القطنية، كما ناموا بعد 11 دقيقة فقط مقارنة مع مرور 15 دقيقة على نوم مرتدي الملابس القطنية.

وعلى وجه الخصوص، نام البالغون (أعمارهم 65-70 عاما) بعد 12 دقيقة عندما ارتدوا الصوف، مقارنة مع نوم غيرهم ممن ارتدوا البيجاما القطنية بعد 22 إلى 27 دقيقة.

وكتب الباحثون: "هذه النتائج تسلط الضوء على الصوف، كعازل فعال قد يؤثر على حرارة الجلد ومن ثم تعزيز بداية النوم ونوعيته".

ونشرت النتائج في مجلة Nature and Science of Sleep.

المصدر: ديلي ميل