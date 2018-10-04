سيرغي شويغو يتحدث عن ولعه بفن الرسم

كشف وزير الدفاع الروسي ورئيس الجمعية الجغرافية الروسية، سيرغي شويغو، للصحفيين عن ولعه بالرسم، وقال إنه ينتهز كل فرصة من وقت فراغه لممارسة هوايته.

وسبق لشويغو أن أهدى بعض أعماله الفنية لوزير الخارجية، سيرغي لافروف، ومديرة البنك المركزي الروسي، ألفيرا نابيؤولينا، التي تراكمت لديها مجموعة كاملة من لوحاته وأعماله الفنية.

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وقال سيرغي شويغو في حديث أدلى به، يوم الخميس 4 أكتوبر الجاري، لصحيفة "نيزفيستنايا سيبير" إن، نبيؤولينا، جمعت رسوماته كلها ونشرتها في ألبوم بنسختين، ثم أهدت نسخة لشويغو نفسه. وقال: "أسعدني ذلك، لكنني لا أعتبر أن أعمالي تحمل قيمة فنية كبيرة".

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وأشار وزير الدفاع إلى أنه بدأ يمارس هوايته هذه في أيام الطفولة وفي المعسكرات الميدانية. وقال: "لكل إنسان حياة خاصة، ومن أجل التعبير عنها، أحيانا ما يحتاج إلى ريشة، ويبدأ في الرسم لأن الورق يجذبه.. بينما هو يسعى للتعبير عن مشاعره من خلال الريشة والورق".

المصدر: نوفوستي