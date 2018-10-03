احذروا البحث عن هذه النجمة الحسناء على الإنترنت

اختيرت نجمة تلفزيون الواقع، كيم كاردشيان، كأخطر المشاهير لهذا العام في عملية البحث عنها على الإنترنت داخل المملكة المتحدة.

وقامت شركة الأمن السيبراني، McAfee، بقياس عدد نتائج البحث المتضمنة اسم أحد المشاهير، والتي تحتوي على روابط لمواقع ويب خبيثة، حيث توصلت إلى هذه النتيجة غير المتوقعة.

وجاءت عارضة الأزياء، ناعومي كامبل، في المركز الثاني ضمن قائمة بريطانيا، متقدمة على شقيقة كيم، كورتني كارداشيان. كما تضمنت المراكز الخمسة الأولى كل من المغنية أديل، وكارولين فليك، مقدمة Love Island.

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وتصدرت عارضة الأزياء، روبي روز، النسخة الأمريكية من القائمة.

وقالت McAfee إن المجرمين الإلكترونيين يستخدمون جاذبية المشاهير في محاولة خداع مستخدمي الإنترنت، للنقر على الروابط التي تؤدي إلى فتح مواقع خبيثة، تستخدم لتثبيت برامج معينة أو سرقة المعلومات الشخصية وكلمات المرور.

واحتلت الممثلة، روز بيرن، المركز السادس متقدمة على كيم ليتيني، الفائز بجائزة Love Island، في عام 2017، الرجل الوحيد الذي دخل قائمة الـ 10 الأوائل.

AP

وأكملت كل من بريتني سبيرز والممثلة إيما روبرتس، وكذلك نجم الواقع فيرنيه ماكان، القائمة الكاملة.

وقال راج ساماني، كبير العلماء في McAfee: "نعيش في عالم سريع الوتيرة، يتأثر بشدة بثقافة الويب ووسائل الإعلام الاجتماعية، مع فرص لا حصر لها لاختيار خيارات الترفيه التي نفضل الاستمتاع بها عبر مجموعة متنوعة من الأجهزة. وفي عالمنا المترابط بشكل كبير، من المهم أن يفكر المستهلكون قبل فتح الروابط، للتأكد من أنهم يتصفحون المحتوى الرقمي الآمن".

وحثت الشركة المستخدمين على الحفاظ على تحديث تطبيقاتهم وبرامجهم المضادة للفيروسات، لأن عدم القيام بذلك يمكن أن يجعل الأجهزة عرضة للهجوم.

المصدر: ديلي ميل