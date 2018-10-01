عجوز تعثر على قطعة ألماس في متنزه عام

عثرت امرأة عجوز على قطعة ألماس وزنها 2.63 قيراط خلال تجوالها في متنزه "فوهة الألماس" بولاية أركنساس الأمريكية.

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وعبرت المسنة (71 سنة) المقيمة في ولاية كولورادو، والتي لا ترغب بكشف هويتها، عن سعادتها لأنها أوفر حظا من جميع أفراد أسرتها، لأنها الوحيدة التي عثرت على قطعة الألماس بعد 10 دقائق من دخولها المتنزه برفقتهم، بحسب موقع 5 news.

وأكد خبراء مركز البحوث المحلي على أن القطعة التي عثرت عليها هي ألماس حقيقي. ويقول وايمون كوكس، أحد موظفي المتنزه، إن القطعة التي عثرت عليها المرأة، هي من الألماس الأبيض بحجم حبة الفاصوليا وشكلها يشبه الظفر، عليها بعض البقع البنية التي تسبه النمش.

ويقع هذا المتنزه على فتحة بركان خامد، وهذا هو مكمن الألماس الوحيد في العالم المفتوح للزوار. وفي عام 1990، عثر فيه على ألماس سترون-واغنر النادر جدا عديم اللون، من دون أي تشوهات داخلية، وقد اشترته إدارة المتنزه بمبلغ 34.7 ألف دولار. وقد بلغ عدد قطع الألماس التي عثر عليها في هذا المتنزه منذ افتتاحه عام 1972 أكثر من 33 ألف قطعة.

المصدر: لينتا. رو