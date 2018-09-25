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العثور على كنز أثري قيّم أمام سواحل لشبونة (فيديو)

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العثور على كنز أثري قيّم أمام سواحل لشبونة (فيديو)
youtube/ Rusty's History Zone
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عثر غواصون برتغاليون أمام سواحل مدينة لشبونة على حطام سفينة أثرية ذات قيمة تاريخية هامة.

وتظهر في الفيديو الذي تداولته وسائل إعلام وقنوات أوروبية اللقى الثمينة التي عثر عليها الغواصون، والتي تضمنت مدافع وذخائر قديمة، وأوان خزفية فاخرة، وأجزاء من هيكل السفينة الخشبي.

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وبعد معاينة هذه اللقى والتحقق من تصميم هيكل السفينة والنقوش التي كانت محفورة على حديد المدافع، تبين للخبراء أن عمر هذه السفينة يزيد عن 400 عام، وربما تعود للفترة التي اتحدت فيها الإمبراطورية البرتغالية مع إسبانيا في حلف لم يدم طويلا.

 المصدر: وكالات

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