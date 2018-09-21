صور "Google Earth" تكشف "موقع" الطائرة الماليزية المفقودة

كشفت صور خرائط غوغل التي تم تحديثها مؤخرا عن موقع تحطم طائرة الخطوط الجوية الماليزية المفقودة "بشكل واضح"، وفقا لما ذكره موقع "ديلي ستار".

وأوضح ماثيو بيتس، المولع بتصفح تطبيق "Google Earth"، أنه عثر على موقع الطائرة الماليزية بوينغ 777-200، التي كانت تقل الرحلة رقم "MH370" من كوالالمبور إلى بكين عام 2014، قبل أن يتم فقدانها بشكل غريب.

Search party heads into jungle after possible MH370 discovery on Google Maps https://t.co/4cDAchoAAupic.twitter.com/emlQaHiIW0 — New York Post (@nypost) September 14, 2018

وقام بيتس بفحص الإحداثيات التي حددها سابقا خبير الطيران، إيان ويلسون، وفقا لموقع ديلي ستار، على أنها المكان الذي سقطت فيه الطائرة الماليزية المفقودة، حيث تظهر "MH370" ملقاة في غابة كمبودية، باستخدام التقنية ثلاثية الأبعاد للصور عبر التطبيق.

وتمكن بيتس من العثور على صورة الطائرة الماليزية في إحدى غابات كمبوديا، حيث أن التطبيق يظهر الطائرة وسط الجبال، ويقول إن صور الطائرة تظهر أنها بقيت سليمة بعد سقوطها، مؤكدا أنه يمكن رؤيتها بوضوح عبر تقنية "3D" لبرنامج "Google Earth".

وأشار بيتس إلى أن الطيار "يبدو أنه كان يحاول الهبوط على حافة الجبل، وقد هبط عند زاوية 45 درجة، وهو ما قد ساعد الطائرة على البقاء سليمة".

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ودعا المحقق الخاص في الرحلة المفقودة، أندريه ميلن، غوغل إلى "تقديم إجابات لنا، على ضوء ما عثر عليه سابقا الخبير إيان ويلسون".

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وكان ميلن، مؤسس شركة يونيكورن أيروسبيس للتكنولوجيا العسكرية، قد أشاد في وقت سابق بالصور التي تم العثور عليها ووصفها بأنها "مهمة"، قائلا إن طول الطائرة التي تظهر بالصورة يبلغ 70 مترا وهي بذلك أطول بقليل من طول الطائرة الماليزية المفقودة التي يبلغ طولها 63.7 متر، ولكن وجود فجوة غامضة بين الجسم والذيل قد يفسر الطول الزائد.

وتوضح الصور أن حطام الطائرة يقع على بعد حوالي 60 ميلا إلى الغرب من العاصمة الكمبودية بنوم بنه. وكان ويلسون قد كشف في وقت سابق من هذا الأسبوع، أنه أبرم صفقة مع شركة المروحيات "Cambodia Helicopters"، للمساعدة في نقله إلى الموقع الذي شاهد فيه الطائرة المفقودة على تطبيق "Google Earth".

وسيهبط ويلسون على بعد 3 أميال من المنطقة، حيث سيأخذه سائق من ذوي الخبرة إلى هناك.

ويعتمد غوغل إيرث على صور يتم التقاطها بالأقمار الاصطناعية، ويمكن أن تحتوي لقطات تلك الأقمار على طائرات ركاب خلال رحلاتها الجوية.

المصدر: ديلي ستار