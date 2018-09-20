ظروف قاهرة تمنع طائرة من الهبوط في لحظات مرعبة! (فيديو)

تُظهر لقطات مرعبة لحظة اضطرار طائرة Ryanair لإلغاء الهبوط قبل لحظات من ملامسة الأرض، وسط رياح بقوة 90 ميلا في الساعة في مطار دبلن، إيرلندا.

وتم تصوير الطائرة القادمة من بروكسل، وهي تتمايل من جانب إلى آخر عند اقترابها من المدرج، حيث ثبتت فجأة وطارت مرة أخرة نحو السماء.

وقالت المسافرة كريستين جونغبر، في منشور على تويتر، إنها "أسوأ رحلة طيران" في حياتها. وأوضحت أن الركاب الآخرين كانوا يصرخون ويبكون أثناء محاولة هبوط الطائرة، ولكنها أثنت على الطيارين الذين نجحوا في محاولة الهبوط الثانية.

Just had the worst flight of my life - this is my plane having to abort landing at the last second. There was much screaming and crying from passengers, but pilots guided us in safely on second attempt. #StormAli#Ryanairhttps://t.co/E8oRWJRxRn — Kirsten Jongberg (@Kjongberg) 19 сентября 2018 г.

وقالت شركة Ryanair في بيان صادر إن الطائرة "واجهت روتينا متوقعا بسبب الرياح العاتية قبل أن تهبط بشكل طبيعي".

I was on that flight! It was awful but the pilots did an amazing job and we landed on the second attempt #Ryanair#safe — Kirsten Jongberg (@Kjongberg) 19 сентября 2018 г.

يذكر أن إيرلندا شهدت ظروفا مناخية قاسية ناجمة عن العاصفة "علي"، حيث ألغيت عشرات الرحلات من وإلى مطار دبلن، بالإضافة إلى إلغاء عدد من الرحلات البحرية الإيرلندية، نظرا للظروف الجوية السيئة.

With many planes struggling to land today at Dublin Airport in #StormAli serious kudos to the @Ryanair pilots on the flight from BXL. 2 attempts, white knuckles but we got there 🙌 — Lorraine Higgins (@LorHiggins) 19 сентября 2018 г.

كما لقيت امرأة في غرب البلاد مصرعها، بعد أن تعرضت المقصورة التي كانت داخلها إلى حادث أثناء العاصفة، بينما توفي شخص آخر في إيرلندا الشمالية، بسبب سقوط شجرة نتيجة العاصفة.

المصدر: RT