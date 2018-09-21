رب ضارة نافعة.. ربح الجائزة الكبرى لسبب بسيط

ربح أمريكي من ولاية نيويورك الجائزة الكبرى في اليانصيب، وعلل فوزه بهذا المبلغ بسبب لا يخطر على بال.

ونشر الموقع الرسمي لليانصيب في ولاية نيويورك، أن دانيال غرينر، عزا سبب فوزه بجائزة اليانصيب لتعطل جهاز الصراف الآلي في المتجر الذي يشتري منه بطاقات اليانصيب عادة. لذلك اضطر إلى التوجه إلى متجر أبعد ليخرج 40 دولارا من الصراف الآلي، وهناك اشترى بطاقات يانصيب من هذا المتجر لأول مرة، وكسب فورا 27 دولارا، لذلك قرر شراء المزيد من البطاقات من هذا المبلغ البسيط الذي ربحه.

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وعندما قام بمسح الطبقة الواقية التي تقع خلفها أرقام المبالغ الرابحة، اكتشف أنه ربح أكبر مبلغ من هذا اليانصيب، بعد أن كان يعتقد أن الحظ لن يحالفه في هذا المتجر الذي لا يشتري منه عادة.

ولم يصدق غرينر عينيه للوهلة الأولى، وقال موضحا: "تحققت من رقم الربح المكتوب حوالي 100 مرة، ثم وقعت على البطاقة واحتفظت بها".

وقرر غرينر أخذ مبلغ الفوز مباشرة لذلك حصل على 1558876 دولار بدلا من 3 ملايين دولار، (قواعد اليانصيب في أمريكا إذا استلمت المبلغ مباشرة تدفع ضرائب عالية جدا، وإذا استلمته بالتقسيط يرتفع المبلغ).

ويخطط صاحب الحظ السعيد لإنفاق المبلغ على الاعتناء بابنه وشراء منزل.

المصدر: لينتا. رو