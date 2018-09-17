 
مباشر

"المطر" يمنح أمريكيا 10 ملايين دولار!

متفرقات

Virginia Lottery / YouTube
تشارلز مارتن
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kst6

يعمل المواطن الأمريكي، تشارلز مارتن، في جز العشب، ولم يكن يعلم أن القدر يخبئ له مفاجأة لم يحلم به في حياته.

إقرأ المزيد
"حلم" يمنح أمريكية مليون دولار!

ويفيد موقع UPI، بأن تشارلز مارتن من سكان ولاية فرجينيا، اضطر للدخول إلى أحد المتاجر عندما هطل المطر فجأة أثناء عمله في جز العشب، واشترى بعض المواد الغذائية وبضعة بطاقات يانصيب فوري. وعندما بدأ بإزالة الطبقة التي تغطي رقم البطاقة، اكتشف أنه ربح الجائزة الكبرى لهذا اليانصيب، وقيمتها 10 ملايين دولار.

ويقول تشارلز: "لقد أزلت الطبقة المغطاة، وكاد قلبي يتوقف". كما أن البائعة هي الأخرى لم تصدق عينيها، وفحصت البطاقة بواسطة جهاز المسح الضوئي لتتأكد من أنها حقيقية وليست مزورة.

وخيرت شركة اليانصيب مارتن بين استلام قيمة الجائزة خلال فترة 30 عاما على دفعات، وبين استلام 6.6 مليون دولار وتسديد ضريبة المبلغ، فاختار تشارلز الخيار الثاني.

المصدر: لينتا. رو

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

RT ONLINE توثق لقطات حصرية في أكثر البلدان انعزالا وخضوعا للرقابة الإعلامية!