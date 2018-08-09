"حلم" يمنح أمريكية مليون دولار!

دونت الأمريكية ماري ويلسون من ولاية نيويورك الأرقام التي حلمت بها في المنام، وفازت بجائزة اليانصيب التي تبلغ حوالي مليون دولار، لكنها ولسبب ما حصلت على 168.039 ألف دولار فقط.

ورأت ويلسون هذه الأرقام في منام حلمت به منذ عدة سنوات. وآمنت بأن هذه الأرقام هي أرقام حظها وستجلب لها الخير.

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وأخذت تدونها منذ ذلك الحين على كل بطاقة يانصيب تشتريها. وأخيرا تطابق الحلم مع الحقيقة وصدقت "رؤيتها"، وتطابقت 5 من أرقام المنام مع 5 من بطاقة بـ 6 أرقام، وفازت بالجائزة الثانية.

وسافرت ويلسون إلى نيويورك مع زوجها وعائلة صديقة لاستلام الجائزة التي ستتقاسمها معهم، حيث قالت: "كلنا نشتري بطاقات اليانصيب، واتفقا أن نتقاسم الربح إذا فاز أحدنا".

ونشر موقع "UPI" الإلكتروني، أن كل واحد من الأربعة سيحظى بمبلغ 168.039 ألف دولار بمن فيهم صاحبة "الحلم".

المصدر: لينتا. رو