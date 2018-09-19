صياد جريح يهرب ويترك مرافقه للدببة

هاجمت دببة في غابة بريدجر-تيتون الواقعة غرب ولاية وايومنغ الأمريكية صيادا ورفيقه، حيث كانا يتجولان في الغابة في رحلة صيد.

وتفيد قناة WKMG التلفزيونية، بأن المواطن، كوري تشوبون، من ولاية فلوريدا جاء إلى ولاية وايومنغ لاصطياد غزلان الإلكة، وكان يرافقه في رحلة الصيد مارك ابتين (37 سنة).

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وفي يوم 13 سبتمبر الجاري، تمكن تشوبون من اصطياد غزال باستخدام القوس والنشاب، ولكنه عثر على جثته في اليوم التالي، وعندما حاول ورفيقه وضع الجثة على ظهر الحصان، هجم عليهما اثنان من الدببة الرمادية، حيث أمسك أحدهما بساق تشوبون وأوقعه أرضا من على الحصان، ولكنه تمكن من إخراج مسدسه ليطلق النار على الدب، بيد أن الدب تمكن من ضرب تشوبون على يده وإسقاط المسدس. بعدها، ركب تشوبون الحصان، وترك مسدسه لرفيقه، وانطلق إلى مكان مرتفع حيث يمكن الاتصال وطلب المساعدة. وبعد ساعتين، وصلت طائرة إنقاذ مروحية أخذته من مكانه ونقلته إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتفيد صحيفة Jackson Hole News&Guide المحلية بأن رجال الإنقاذ عثروا على جثة المرافق، في 15 سبتمبر، على بعد 400 متر من مكان الحادث، وذكروا أن الدببة لم تمسها كما لم تمس جثة الغزال، ولكنهم لم يعثروا على المسدس الذي تركه تشوبون له.

المصدر: لينتا. رو