 
مباشر

طريقة سهلة تمنع انفجار عبوات السوائل أثناء الرحلات الجوية

متفرقات

طريقة سهلة تمنع انفجار عبوات السوائل أثناء الرحلات الجوية
Globallookpress Jochen Tack/http://imagebroker.com/#/search/
طريقة لمنع انفجار القناني في حقائب السفر خلال الرحلات الجوية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ksdm

وضح خبراء الرحلات الجوية طريقة تمنع انفجار القناني المملوءة بالسوائل الموضوعة في حقائب السفر خلال الرحلات الجوية.

وتفيد News.com.au بأنه لمنع حدوث هذه الانفجارات، يكفي استخدام الشريط الشفاف المستخدم لحفظ الأطعمة، فكل ما يجب عمله هو وضع قطعة من هذا الشريط تحت غطاء القنينة (مثلا قنينة شامبو) قبل إغلاقها.

إقرأ المزيد
أسوأ شركات الطيران في التأخير في العالم بينها شركة عربية.. أسوأ شركات الطيران من حيث التأخير في العالم

وبهذه الصورة، وعلى ارتفاع 10 آلاف متر عندما يزداد الضغط على القنينة المحتوية على الشامبو أو أي سائل آخر، فإن الطبقة الرقيقة من الشريط المذكور تحافظ على السائل داخل القنينة، بحسب خبراء خدمة السفر عبر الإنترنت Smarter Travel.

المصدر: لينتا. رو

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا