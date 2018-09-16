طريقة سهلة تمنع انفجار عبوات السوائل أثناء الرحلات الجوية

وضح خبراء الرحلات الجوية طريقة تمنع انفجار القناني المملوءة بالسوائل الموضوعة في حقائب السفر خلال الرحلات الجوية.

وتفيد News.com.au بأنه لمنع حدوث هذه الانفجارات، يكفي استخدام الشريط الشفاف المستخدم لحفظ الأطعمة، فكل ما يجب عمله هو وضع قطعة من هذا الشريط تحت غطاء القنينة (مثلا قنينة شامبو) قبل إغلاقها.

إقرأ المزيد

وبهذه الصورة، وعلى ارتفاع 10 آلاف متر عندما يزداد الضغط على القنينة المحتوية على الشامبو أو أي سائل آخر، فإن الطبقة الرقيقة من الشريط المذكور تحافظ على السائل داخل القنينة، بحسب خبراء خدمة السفر عبر الإنترنت Smarter Travel.

المصدر: لينتا. رو