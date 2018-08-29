شاهد كيف بنى النحل خلية عملاقة داخل سيارة!

انتشر فيديو جديد يظهر حادثة بيئية نادرة، تتجسد في قيام آلاف النحل ببناء خلية عملاقة داخل مقصورة سيارة كلاسيكية، وذلك في ولاية أوهايو الأمريكية.

كما يظهر الفيديو كيف قام عامل مختص باقتلاع الخلية الممتدة بين سقف السيارة والمقعد الأمامي، إذ جن جنون النحل أثناء قيامه بالعملية المعقدة. وبعد انتهائه كليا، عمد إلى نشر المقطع كاملا عبر موقع فيسبوك.

وينتمي هذا النوع من النحل إلى "الصنف الأوروبي"، الذي يشتهر بغزارة إنتاجه للعسل وبسرعة بنائه للخلايا متعددة الأحجام، التي يقطن ويعمل ويستريح فيها.

المصدر: وكالات + يوتيوب