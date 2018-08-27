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وحش بحيرة لوخ نيس يظهر مرتين في يوم واحد!

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وحش بحيرة لوخ نيس يظهر مرتين في يوم واحد!
Gettyimages.ru
وحش لوخ نيس "يظهر" مرتين في يوم واحد!
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رصدت سائحة كندية وحش بحيرة لوخ نيس، قبل ساعات من قيام التلميذة البريطانية، شارلوت روبنسون، بالتقاط ما وصفه الخبراء بـ "أفضل صورة" للوحش" منذ سنوات.

وتثير الصورتان الملتقطتان، في 17 أغسطس الجاري، سؤالا واحدا فقط: من الذي التقط أفضل صورة؟

ولاحظت شارلوت البالغة من العمر 12 عاما، والتي كانت في أول أيام عطلتها مع والديها قرب بحيرة لوخ نيس في Invermoriston، وجود جسم صغير خارج عن المألوف. وفي حوالي الساعة السابعة مساء، ظهر الشكل المرصود على بعد 15 مترا في الماء.

ولحسن الحظ، لم يكن هاتفها من نوع آيفون بعيدا عنها، واستخدمته روبنسون لالتقاط بعض الصور. ووصف ستيف فيلثام، صائد الوحش، الصورة بأنها "إحدى أفضل الصور الملتقطة منذ سنوات".

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وعلى مقربة من روبنسون، رأت لين لوك من أونتاريو في كندا، ما وصفته بأنه "شكل مظلم صلب" على بعد حوالي 45 مترا من الشاطئ. واكتشفت لوك الشكل المشابه لوحش لوخ نيس بالقرب من قلعة Urquhart، في تمام الساعة 9:40 صباحا.

وفي حديث مع Scottish Sun، قال غاري كامبل، الذي يدير سجل مشاهدات وحش لوخ نيس الرسمي، إنه يعتقد أن "أكثر من مجرد مصادفة أدت إلى رصد الجسم نفسه غير المفسر، بالقرب من الشاطئ نفسه، ولكن على مسافة 12 ميلا في اليوم نفسه".

وأضاف كامبل أن حدثا مشابها حصل في اليوم السابق، كما يوجد بالفعل "إجمالي 7 مشاهدات مماثلة هذا العام وهو أمر رائع، ما يعني أن هذا العام قد يكون عاما قياسيا آخر، خاصة أن شهر أغسطس لم ينته بعد".

المصدر: RT

 

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