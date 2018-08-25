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شاهد.. آخر ظهور للفنان الأردني ياسر المصري صباح يوم وفاته

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شاهد.. آخر ظهور للفنان الأردني ياسر المصري صباح يوم وفاتهالفنان الأردني الراحل ياسر المصري
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نشر التلفزيون الأردني أمس الجمعة شريط فيديو لآخر ظهور للفنان الراحل ياسر المصري، الذي توفي ليل الخميس بحادث مأساوي في مدينة الزرقاء بشمال شرق العاصمة الأردنية عمان.

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واستضاف التلفزيون الأردني الفنان الراحل صباح الخميس في برنامج "صباحات العيد"، في بث حي ومباشر.

ووجهت له مقدمة البرنامج سؤالا عن أهم العناصر التي يحاول التمسك بها للمحافظة على الحب الذي يكنه الجمهور له، فقال "إن التوفيق يأتي بفضل الله ومن ثم محبة الناس، عندما تكسب محبة الناس فهم سيتناسون ما تقع به من هفوات، فالكل معرض للخطأ والكمال لله".

وأضاف أن القراءة الدائمة والاطلاع قبل تقديم الأدوار يسهمان في إثراء العمل، كاشفا أنه كثيرا ما يطرح الأسئلة على الكتاب والمخرجين، لتأطير الأدوار التي يؤديها وللتواصل مع روح الشخصية.

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وقال المصري إنه يجد نفسه في الأدوار التاريخية والبدوية، مؤكدا على أن "المشاهد الأردني والعربي ذواق وذكي، لذا على الممثل أن يحضر جيدا للدور الذي سيقوم بتأديته ويجمع كل المعلومات الخاصة به".

وأضاف أنه لا يبحث عن تأدية أدوار شخصيات معينة، وإنما يبحث عن العمل الهادف الذي يوصل رسالة هادفة.

وشيع آلاف الأردنيين، بعد صلاة ظهر أمس الجمعة، جثمان الفنان الأردني، انطلاقا من مسجد الفلاح في حي الزواهرة بمحافظة الزرقاء إلى مقبرة الهاشمية، وشارك في جنازة الفقيد عشرات الفنانين والإعلاميين والصحفيين.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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