 
مباشر

نمر أمريكي يصطاد تمساحا بعد معركة حامية (فيديو)

متفرقات

نمر أمريكي يصطاد تمساحا بعد معركة حامية (فيديو)
www.youtube.com
معركة بين نمر أمريكي وتمساح
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/koyu

ظهر في شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمعركة حامية بين تمساح كبير ونمر أمريكي، انتهت بانتصار النمر.

ويتضح من الفيديو أن النمر الأمريكي أمسك برقبة التمساح لتجنب العض. فيما يبذل التمساح جهده من أجل سحب النمر تحت الماء، بيد أن النمر صمد وانتصر.

إقرأ المزيد
امتطى ظهر قرش ونال جزاءه! (فيديو)

وقع الحادث في أحد متنزهات البرازيل الطبيعية، وصوره دانييل هانتر (21 سنة)، حيث أشار إلى أن المعركة استمرت حوالي 15 دقيقة. وصرح هانتر قائلا: "يندهش الجميع عند مشاهدة شريط الفيديو من كيفية انتصار النمر على التمساح في الماء. لقد أدهشني ذلك أيضا".

المصدر: نوفوستي

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

هل مقاتلة "كوثر" الإيرانية هي ذاتها (F5) الأمريكية؟