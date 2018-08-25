نمر أمريكي يصطاد تمساحا بعد معركة حامية (فيديو)

ظهر في شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمعركة حامية بين تمساح كبير ونمر أمريكي، انتهت بانتصار النمر.

ويتضح من الفيديو أن النمر الأمريكي أمسك برقبة التمساح لتجنب العض. فيما يبذل التمساح جهده من أجل سحب النمر تحت الماء، بيد أن النمر صمد وانتصر.

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وقع الحادث في أحد متنزهات البرازيل الطبيعية، وصوره دانييل هانتر (21 سنة)، حيث أشار إلى أن المعركة استمرت حوالي 15 دقيقة. وصرح هانتر قائلا: "يندهش الجميع عند مشاهدة شريط الفيديو من كيفية انتصار النمر على التمساح في الماء. لقد أدهشني ذلك أيضا".

المصدر: نوفوستي