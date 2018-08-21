امتطى ظهر قرش ونال جزاءه! (فيديو)

صور غطاس من إندونيسيا فيديو فريدا لرحلة غريبة من نوعها قام بها على ظهر قرش الحوت لكنه دفع الثمن في النهاية.

وانتشر الفيديو على شبكات التواصل الاجتماعي وتسبب في غضب علماء البيئة الذي اشتكوا من هذه الظاهرة للسلطات، بحسب صحيفة ديلي ميل.

وصور الفيديو في منطقة خليج تشيندراواسيه، حيث يظهر فيه غواصون يمتطون ظهر سمكة قرش الحوت، ويشير أحدهم للمصور بإشارات مختلفة للتصوير.

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وأعلنت وزيرة الشؤون البحرية والثروة السمكية في إندونيسيا، سوسي بودجياستوتي، أن السلطات عثرت على المخالفين وقبضت عليهم وأن من بينهم رجل أعمال محلي.

ووصف الناشط البيئي، رشماد صالح، نشاطات الغواصين المذكورين بـ"الغبية والمخزية"، واقترح أن يحرم رجل الأعمال من فرصة زيارة المحمية مرة أخرى وبسحب رخصة الغوص منه.

يذكر أن أسماك قرش الحوت في إندونيسيا تحميها القوانين، ويحظر على الغواصين لمسها أو الاقتراب منها مسافة أقل من متر، لأنها تتأذى بسهولة. وهي من أسماك القرش البطيئة، لذلك غالبا ما تقع فريسة للصيادين. وهذا النوع من القرش يأكل فقط العوالق والأسماك الصغيرة وقناديل البحر ولا يشكل خطرا على الإنسان.

المصدر: لينتا. رو