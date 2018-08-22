امرأة تواعد شبحا وتكشف عن رغبتها بإنجاب أطفاله!

يمكن أن يكون الحفاظ على استمرارية العلاقة العاطفية أمرا صعبا للغاية، ولكن إحدى النساء تدعي أنها في علاقة جدية ناجحة مع شبح.

وفي مقابلة أجرتها مع ITV's This Morning، شاركت مستشارة التوجيه الروحية، أميثيست ريلم، تفاصيل علاقتها الرومانسية مع روح شبح. ويقال إنه بعد مرور 6 أشهر على مواعدتها الشبح الذي التقته أثناء وجودها في أستراليا، تعيش ريلم علاقة حب رومانسية غير عادية.

وقالت ريلم في المقابلة: "إنه قديم جدا وحكيم جدا وطيب للغاية. وأود أن أقول (لقد عاش على كوكب الأرض) لفترة طويلة جدا".

This woman on #ThisMorning needs mental help. And her name is fucking amethyst realm. You think you can have a ghost baby? You are unwell. — Phoebe Ware (@Phoebe110192) 20 августа 2018 г.

وتصف السيدة ريلم حبيبها بأنه شيء يمكن أن تشعر به بدلا من أن تراه، وبأنه "وجود عاطفي وجسدي" بالنسبة لها.

وباعتبارها مستشارة توجيه روحية، فإن أميثيست تعرضت سابقا لتجارب روحية، ولكنها تدعي إدراكها بأن هذا الشبح كان مختلفا، وبأنها وقعت في الحب.

If you die, remember you can come back as a ghost and have ghost babies, you can even join the mile high club with freaky women named amethyst realm #ThisMorning — Andrea 👽 (@Sonic_Spoilers) 21 августа 2018 г.

ومن المفترض أن الشبح تتبع ريلم من أستراليا، حيث اعترفت أن بعض الأمور تتغير بفضل الشبح، في كثير من الأحيان.

واستطردت ريلم قائلة: "من الصعب أن نوضح هذا الأمر وفقا للعلاقات الطبيعية والأرضية. إن العلاقة أعمق قليلا من ذلك، فنحن لا نحتاج إلى محادثة".

‘I’m not sure what it will turn out like - whether it will be in spirit form, or human form’.



Meet the woman who joined the Mile High Club with a ghost, and now wants to have a baby with her phantom lover. pic.twitter.com/ugrU1wOs5i — This Morning (@thismorning) 20 августа 2018 г.

وفي المقابلة الأخيرة، حاولت المستشارة الروحية أن توضح كيف تخطط إنجاب طفل من الشبح، حيث قالت: "كنت أبحث في حالات الحمل الوهمية، وأرى أن الحمل الوهمي هو في الواقع حقيقي، ولكن يكون لديك روح شبح داخلك بدلا من طفل بشري".

يذكر أن حالات الحمل الوهمية ليست كما تعتقد السيدة ريلم، فهي مصطلح طبي يصف حالة غير طبيعية تظهر فيها علامات الحمل، مثل الغثيان والتورم البطني، لدى امرأة ليست حامل في الواقع.

المصدر: إندي 100