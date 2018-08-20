روبوت واقعي غريب يثير جدلا على تويتر! (فيديو)

انتشر مقطع فيديو على موقع تويتر يظهر فيه روبوت واقعي و"غريب" يسير عبر فناء منزل بشكل مثير للقلق.

ويُظهر الفيديو الذي أثار قلق بعض المستخدمين، مع توقعهم بأنه إشارة إلى نهاية العالم الوشيكة، روبوتا مدعما يسير باتجاه المصور. وتضفي أطرافه السوداء والبرتقالية، والنتوءات ذات التقنية العالية على طول العمود الفقري والرأس المجوف، نوعا من الواقعية. وتعيد إلى الأذهان أحدث الإبداعات المخيفة لـ Boston Dynamics.

ولكن بعد ذلك، تقترب عدسة الكاميرا من الوجه للحصول على رؤية أوضح، وهي اللحظة التي قد تبدو مرعبة للبعض، بحيث تظهر العيون خلف القناع الأبيض وكأنها بشرية، بشكل لافت للنظر.

وبطبيعة الحال، عبّر بعض المستخدمين بالقول "سنموت جميعا"، في حين بدا البعض الآخر غير متأثر بفيديو الروبوت الآلي الغريب.

وفي نهاية المطاف، يمكن القول إن كل هذه التكهنات والمخاوف عبارة عن إنذار كاذب، فالروبوت الآلي هو أحد روبوتات "CGI" التي تم إنشاؤها رقميا لسلسلة أفلام الخيال العلمي القصيرة "ADAM" للمخرج نيل بلومكامب.

Although no one would welcome a robot uprising more than I, - It’s actually part of this series https://t.co/I0ROuJwhivhttps://t.co/3YzF6uaEOc — Neill Blomkamp (@NeillBlomkamp) 19 августа 2018 г.

وتهدف السلسلة التي صُممت باستخدام محرك اللعبة Unity، إلى عرض صورة عالية الجودة بطريقة مبتكرة. وكتب المخرج بلومكامب نصا طويلا لفيلم ADAM، وكان يأمل أن تساعده الأفلام القصيرة في تأمين التمويل.

المصدر: RT