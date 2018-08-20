كبش يسقط "من السماء" على مراهق في بريطانيا!

أدخل شاب يافع المستشفى في بريطانيا بعد أن سقط عليه خروف بشكل غير متوقع، أثناء رحلة جبلية مع أقرانه.

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ووقع الحادث في جبال مورون جنوبي شرق إيرلندا الشمالية، أثناء رحلة استكشافية لمجموعة من المراهقين. وعندما وصلوا إلى واد ضيق في الجبال، سقط خروف على شاب منهم، وأفقده وعيه.

وبعد قدوم رجال الإنقاذ الذين استدعاهم زملاء المصاب، وعقب تقديم الإسعافات الأولية للشاب المصاب في رأسه وظهره ورقبته وبطنه وساقيه، نقل إلى الطريق العام حيث نقلته بعدها سيارة الإسعاف إلى المستشفى.

وبحسب موقع "Joe" الإخباري المحلي، فإن رجال الإنقاذ أفادوا بأن الخروف لم يصب بأي أذى، وعاد للركض في الوادي من جديد بعد أن أصاب الشاب المسكين.

المصدر: لينتا. رو