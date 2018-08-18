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بالفيديو.. الكشف عن حقيقة "الجسم الطائر الغريب" في سماء أمريكا

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ذكرت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: أن خبر ظهور جسم طائر غريب في سماء ولاية كارولينا الشمالية الأمريكية، لم يكن سوى عبارة عن منطاد طائر.

وتبادل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، نظرياتهم حول ما شاهدوه في سماء مدينتهم.

واعتبر البعض أن ما رأوه عبارة عن جسم فضائي طائر، فيما أكد آخرون أنه عبارة عن طائرة سرية تابعة لسلاح الجو الأمريكي.

وذكر شهود عيان أن الجسم عبارة عن منطاد يستخدم لأغراض الدعاية والتصوير في عدد من الألعاب من ارتفاع محدد ليس إلا.

من جهتهم، أكد أصحاب المنطاد، أنهم استخدموه في تصوير واحدة من مسابقات السرعة.

وغالبا ما يشاهد سكان ولاية كارولينا الشمالية أجساما غريبة طائرة، والتي عادة ما تجذب انتباه محبي السياحة الغريبة.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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