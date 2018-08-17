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"مشهد بربري".. مجزرة تصبغ البحر باللون الأحمر! (صور)

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انتشرت صور صادمة توثق حادثة قتل عشرات الحيتان المسالمة على شواطئ الدنمارك، والتي حولت مياه البحر من اللون الأزرق إلى الأحمر الدامي.

وقام الطالب في جامعة كامبريدج البريطانية، ألاستير وارد، بتصوير المجزرة بالكامل، والتي قام بها السكان القاطنون في جزر فارو في الدنمارك.

كما أفاد الطالب بأن الحادثة الدموية تتكرر في كل عام جديد، إذ يحتاج سكان الجزيرة إلى أطنان من لحم الحيتان الذي يقومون بتخزينه واستهلاكه خلال أشهر الشتاء الطويل.

وتحدث وارد عن مدى وحشية المشهد، وحتى عن مشاركة الأطفال الصغار في قتل الحيتان بالسكاكين، بعد استدراج العشرات منها إلى خليج ضيق في الجزيرة.

وعلى الرغم من أن اصطياد الحيتان في الجزيرة لا يتعارض مع القانون الدنماركي، إلا أن العديد من المنظمات البيئية لا توافق على طريقة القتل "البدائية وغير الإنسانية".

يذكر أنها المرة الأولى التي تنتشر فيها هذه الصور على نطاق واسع حول العالم، والتي من شأنها صدم الكثير من الناس وكذلك تحريك منظمات بيئية وحقوقية لاتخاذ إجراءات رادعة.

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المصدر: BBC + YouTube

// 26.06.2018 по тикету 15478

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