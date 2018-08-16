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أسد يحاول التخلص من طفل لم يكترث له (فيديو)

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أسد يحاول التخلص من طفل لم يكترث له (فيديو)
youtube.com/ Mega News
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صور زوار حديقة سفاري في الإمارات العربية المتحدة فيديو يرصد اقتراب أسد من طفل صغير ومحاولة "مهاجمته"، لكن الطفل بقي جالسا غير مكترث لما يحصل.

ونشرت مواقع الإنترنت الفيديو الذي بدأ يلاقي إعجاب مجموعة كبيرة من رواد الشبكة العنكبوتية. حيث يظهر الفيديو هجوم الأسد على الطفل الجالس خلف واجهة من الزجاج الواقي، تفصل الزوار عن الحيوانات المختلفة في حديقة سفاري دبي.

وتدل كل حركات الأسد خلف الطفل على أنه كان يريد طرده من المكان، لكن الطفل لم يكترث لذلك بداية، لأنه لم يكن يراه، وعندما التفت إلى الأسد خلف الزجاج ومد يده ناحيته، أظهر أيضا عدم خوفه من الحيوان المفترس.

ووفقا لوالد الطفل، فإن آدم كان متعبا وجلس في هذا المكان للاستراحة، وفي لحظتها، انتبه إليه الأسد وحاول طرده.

المصدر: لينتا. رو

// 26.06.2018 по тикету 15478

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