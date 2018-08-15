مشهد مؤثر.. إنقاذ حوت التفت حوله شبكة صيد عملاقة!

التفت شبكة صيد أسماك حول جسد حوت قرب سواحل تشيلي، ما أدى إلى تقييد حركته ومنعه من الصيد والأكل بشكل طبيعي.

وصورت قوات البحرية التشيلية مقطع فيديو يظهر عملية إنقاذ الحوت داخل المحيط، إذ أبحر أفرادها مدة 3 ساعات ونصف حتى بلغوا الموقع البحري.

كما لوحظ الحوت لأول مرة عن طريق الصدفة، عندما مرت مجموعة من البحارة بالقرب منه على متن قارب صغير، حيث كان يتألم ويلتف حول نفسه باستمرار محاولا الإفلات من الشباك.

ومع وصول البحرية التشيلية، شرع الغطاسون بعملية الإنقاذ وقص الشباك الملتفة حول جسد الحوت، في عملية معقدة استغرقت أكثر من ساعة.

وتعد الحيتان اليوم من أكثر الكائنات البحرية المهددة بالانقراض، نتيجة للممارسات غير المسؤولة في تلويث بيئة البحار والمحيطات، ناهيك عن المخلفات البلاستيكية والنفطية التي تقضي بشكل ملحوظ على انتشار الحيتان.

ومع بدايات القرن الحادي والعشرين، قاربت الحيتان على الانقراض في شمال المحيط الأطلسي، الأمر الذي استدعى تدخل الأمم المتحدة وفرض قوانين دولية لحماية هذا الكائن على وجه الخصوص.

المصدر: BBC News