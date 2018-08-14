إيلون موسك يكشف عن دور سعودي في تحديد مستقبل تسلا!

شارك الملياردير، إيلون موسك، تفاصيل جديدة حول خطط تحويل تسلا إلى شركة خاصة، مشيرا إلى دور صندوق الثروة السيادي السعودي في ذلك.

وكتب موسك في مدونة نشرها، يوم الاثنين 13 أغسطس، أن صندوق الثروة السيادي السعودي اتصل به "عدة مرات" بشأن تحويل تسلا إلى شركة خاصة، في محادثات جرت قبل عامين.

ويأتي ذلك عقب إعلان صادم من رئيس تسلا، الأسبوع الماضي، عندما قال إنه يفكر في تحويل تسلا إلى شركة خاصة بسعر 420 دولار للسهم الواحد، مضيفا أن التمويل "مضمون".

وانخفضت أسهم تسلا بأكثر من 1% إلى 351.80 دولار، صباح يوم الاثنين 13 أغسطس.

Tesla Inc

ومنذ ذلك الحين، لفتت التغريدات المفاجئة أعين لجنة الأوراق المالية والبورصات، حيث نظر المنظمون إلى ما إذا كانت التصريحات صادقة ولماذا أعلنها موسك عبر تويتر.

وبالإضافة إلى ذلك، تتم مقاضاة موسك وتسلا من قبل المستثمرين الذين يدعون أن خطة الدخول إلى القطاع الخاص جزء من "مخطط احتيالي" لمعاقبة البائعين على المكشوف، أو المستثمرين الذين يقترضون الأسهم في شركة ما على أمل انخفاض سعر الأسهم.

Investor support is confirmed. Only reason why this is not certain is that it’s contingent on a shareholder vote. https://t.co/bIH4Td5fED — Elon Musk (@elonmusk) August 7, 2018

وحاول موسك توضيح تغريداته في مدونة يوم الاثنين. وكتب قائلا: "بعد عامين تقريبا، اتصل بي صندوق الثروة السيادي السعودي عدة مرات للتحدث حول تحويل تسلا إلى شركة خاصة. واجتمع معي في بداية عام 2017 للتعبير عن هذا الاهتمام، بسبب الحاجة الملحة للتنويع بعيدا عن النفط".

Shareholders could either to sell at 420 or hold shares & go private — Elon Musk (@elonmusk) August 7, 2018

وأضاف قائلا: "ثم عقدوا عدة اجتماعات إضافية خلال العام التالي لتأكيد هذا الاهتمام ومحاولة المضي قدما في عملية التحويل الخاصة".

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured. — Elon Musk (@elonmusk) August 7, 2018

واجتمع صندوق الثروة السيادي السعودي مع إيلون موسك، في 31 يوليو بعد شراء حصة 5% في تسلا. وخلال الاجتماع، أعاد المدير الإداري للصندوق التأكيد على رغبته في تمويل صفقة تحويل تسلا إلى شركة خاصة، وفقا لما كتبه موسك.

My hope is *all* current investors remain with Tesla even if we’re private. Would create special purpose fund enabling anyone to stay with Tesla. Already do this with Fidelity’s SpaceX investment. — Elon Musk (@elonmusk) August 7, 2018

وقال موسك: "غادرت اجتماع 31 يوليو دون أدنى شك بأنه يمكن إبرام صفقة مع الصندوق السيادي السعودي، وأن الأمر يتعلق فقط بتحريك العملية. ولهذا السبب أشرت إلى التمويل المضمون في إعلان 7 أغسطس".

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس، أن تسلا ما تزال في المراحل الأولى من عملية التحول، وأن الشركة تواصل الاجتماع مع صندوق الثروة السيادي السعودي. كما يواصل موسك إجراء محادثات مع أكبر المساهمين في تسلا، حيث من المقرر تمويل الصفقة عن طريق الأسهم في المقام الأول، بدلا من الديون.

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واجتمع مجلس تسلا "عدة مرات" في الأسابيع القليلة الماضية، لمناقشة اقتراح تحويلها إلى شركة خاصة. ومع ذلك، شعر موسك بأنه من الضروري إبلاغ جميع المساهمين، والإعلان عن "نواياه العلنية" على تويتر.

وأوضح موسك في مدونته أنه سيستمر في الحديث مع المستثمرين، في حين أنه "يبحث في مجموعة من الهياكل والخيارات المحتملة".

وفي حال تقديم الاقتراح النهائي والموعد المحدد، ستجري عملية تقييم مناسبة من قبل لجنة خاصة في مجلس إدارة تسلا، وهي قيد الإعداد بالفعل، بالإضافة إلى اختيار المستشار القانوني المناسب.

وإذا أسفرت عملية مجلس الإدارة عن خطة معتمدة، فسيكون من الضروري الحصول على موافقات تنظيمية مطلوبة، وسيتم تقديم الخطة إلى مساهمي تسلا للتصويت.

وتأتي مشاركة المدونة من قبل إيلون موسك، في أعقاب أسبوع "غير متوقع" لأسهم تسلا، التي ارتفعت في البداية حوالي 12% يوم الثلاثاء الماضي، ثم تراجعت بنحو 2% على خلفية تحقق هيئة الأوراق المالية والبورصات من تغريدات موسك.

يذكر أن صناديق الثروة السيادية هي صناديق الاستثمار التي تسيطر عليها الحكومة. ويمكن أن تستثمر على الصعيد العالمي في الأسهم والسندات والعقارات وغيرها من المجالات.

المصدر: ديلي ميل