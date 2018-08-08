موسك يخطط "سرا" لاستعمار الكوكب الأحمر!

التقى إيلون موسك وعدد من العاملين في شركته، سبيس إكس، خبراء الكواكب، وناقشوا معهم خطط استعمار الكوكب الأحمر.

والتقى موسك والعاملين معه خبراء الكواكب المؤيدين والمعارضين لخططه في جامعة كولورادو في بولدر، مطلع الأسبوع الجاري، بحضور 60 جيولوجيا وعلماء البيولوجيا الفلكية ومهندسين فضاء ومسؤولين في "ناسا"، بحسب Space.com.

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وطلب موسك عدم كشف ما جاء في هذا اللقاء، وعدم إعطاء أي تصريحات بشأنه إلى وسائل الإعلام، بحسب Ars Technica.

وأعلن موسك في سبتمبر عام 2016، عن خططه الواسعة بشأن استعمار المريخ، وعن نيته تصميم صواريخ ثقيلة جدا، وأسطول كامل من مركبات فضائية ستنقل في نهاية القرن الجاري أكثر من مليون إنسان إلى المريخ. والهدف الأساسي لموسك هو إنشاء دولة مستقلة عن الأرض تتمكن من توفير كل ما تحتاجه من مواد.

بعد ذلك، نشر موسك تفاصيل خططه بشأن إنشاء أسطول المركبات والصواريخ الثقيلة في إحدى المجلات العلمية. ما تسبب بموجة انتقادات من جانب الأوساط العلمية التي اعتبرت هذه الأفكار مكلفة للغاية.

المصدر: نوفوستي