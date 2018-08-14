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تحذير.. صالون تجميل يشوه امرأة! (فيديو)

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تحذير.. صالون تجميل يشوه امرأة! (فيديو)
facebook.com/Benyapa Supap
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فقدت امرأة من سكان مدينة بوكيت في تايلاند رموشها، بسبب لاصق تجاري استخدمته عاملة صالون التجميل بدلا من غراء خاص يستخدم في مستحضرات التجميل عادة.

وأوردت صحيفة ديلي ميل أن، بينيابا سوباب، البالغة من العمر 35 عاما لجأت إلى صالون تجميل لـ"تطويل رموشها". وعندها، استخدمت خبيرة التجميل في عملية لصق رموش لسوباب غراء صناعيا سريع الجفاف، ما أدى لالتصاق جفني الشابة تماما ولم تستطع فتحهما إلا بعد أن خضعت لإجراءات مؤلمة في صالون آخر.

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لذلك، فقدت سوباب رموشها والتهبت عيناها وأصبح منظر وجهها بشعا جدا، لذلك تنصح سوباب كل من يريد اللجوء لبعض الإضافات التجميلية باختيار صالون تجميل معروف بسمعته الطيبة في عمليات تجميلية بسيطة كهذه، والتي كادت أن تفقدها أكثر من رموشها.

وتقول الصحيفة إن المرأة لجأت للشرطة وتقدمت بشكوى ضد صالون التجميل المذكور، لكن عناصر الشرطة أخبروها أنهم لا يستطيعون المساعدة في أمور كهذه.

المصدر: لينتا. رو

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