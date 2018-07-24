مسابقة "المزاين" ستصبح أكثر عدلا ..السعودية تحظر تجميل الإبل

حظرت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، إجراء عمليات التجميل للإبل وباقي الحيوانات، إلا بمبرر طبي.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، إن الحظر شمل ثلاث ممارسات قاسية تجاه الحيوانات الأليفة بشكل نهائي، بينها حقن المواد التجميلية البشرية في الحيوانات وخصوصا الإبل.

وجاء القرار، بعد الكشف عن قيام أصحاب هذه الحيوانات في المملكة بالاستعانة بمختصين وأطباء تجميل بيطريين، لإجراء عمليات تجميل لإبلهم بهدف الفوز في مسابقات "المزايين" المشهورة في السعودية ودول الخليج العربي.

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ويشمل المنع، كذلك صبغ أو تلوين الحيوانات وحقنها بالمنشطات وقص ذيولها أو آذانها، ونزع مخالبها وقرونها وخصيها بمواد كيميائية إلا بوجود مبرر طبي.

المصدر: eremnews.com