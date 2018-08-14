شمبانزي يلاعب صغيره كالبشر تماما! (فيديو)

نشرت صحيفة ديلي ميل خبرا عن ظهور فيديو طريف في وسائل التواصل الاجتماعي وعبر يوتيوب، واجتذابه لأعداد كبيرة من المستخدمين الذين تفاجأوا بمهارات الشمبانزي وتقليده الدقيق للبشر.

ويظهر الفيديو الذي صور في تايلاند، كيف وضع حيوان شمبانزي، مستلق على ظهره، صغيره على قدميه، وكيف يرميه برفق في الهواء ويلاعبه لعبة "الطائرة".

إقرأ المزيد

وتظهر لقطات الختام للعبة الشمبانزي وصغيره حميمية طاغية حيث تنتهي اللعبة بعناق حار.

ويعتقد العلماء أن التفاعل بين أعضاء مجموعة القردة، الشمبانزي، يعتبر جزءا هاما لصغارها في عملية التعليم.

وهذا يساعدهم في تشكيل سلوكهم المستقبلي مع أفراد جنسهم. وبحسب إحدى الدراسات، فإن القردة تتعلم اللطف والحنان من خلال رؤية أمثلة حية ضمن مجموعاتها.

المصدر: نوفوستي