 
مباشر

شمبانزي يلاعب صغيره كالبشر تماما! (فيديو)

متفرقات

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/knan

نشرت صحيفة ديلي ميل خبرا عن ظهور فيديو طريف في وسائل التواصل الاجتماعي وعبر يوتيوب، واجتذابه لأعداد كبيرة من المستخدمين الذين تفاجأوا بمهارات الشمبانزي وتقليده الدقيق للبشر.

ويظهر الفيديو الذي صور في تايلاند، كيف وضع حيوان شمبانزي، مستلق على ظهره، صغيره على قدميه، وكيف يرميه برفق في الهواء ويلاعبه لعبة "الطائرة".

إقرأ المزيد
فرس نهر يعض سائحا "مزعجا" حتى الموت

وتظهر لقطات الختام للعبة الشمبانزي وصغيره حميمية طاغية حيث تنتهي اللعبة بعناق حار.

ويعتقد العلماء أن التفاعل بين أعضاء مجموعة القردة، الشمبانزي، يعتبر جزءا هاما لصغارها في عملية التعليم.

وهذا يساعدهم في تشكيل سلوكهم المستقبلي مع أفراد جنسهم. وبحسب إحدى الدراسات، فإن القردة تتعلم اللطف والحنان من خلال رؤية أمثلة حية ضمن مجموعاتها.

المصدر: نوفوستي

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مباشر ... عملية إجلاء القتلى بعد نهيار أحد جسور السيارات في مدينة جنوى الإيطالية