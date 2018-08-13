فرس نهر يعض سائحا "مزعجا" حتى الموت

نشرت صحيفة ذا ستار الكينية المحلية أن فرس نهر عض سائحا صينيا، أراد تصوير الحيوان الضخم في كينيا، حتى الموت.

ووقع الحادث بالقرب من بحيرة نيفاشا جنوبي غرب كينيا، حينما كان السائح الصيني، تشانغ مينغ شوانغ، البالغ من العمر 66 عاما، مع أصدقائه يلتقطون صورا للحيوانات الضخمة بالقرب من فندق يقيمون فيه. وهجم أحد حيوانات فرس النهر على السائح فعضه في صدره، وأخذ ينزف وأسعف إلى المستشفى على الفور، لكن الأطباء لم يتمكنوا من إنقاذه.

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كما أصيب صديق السائح ويدعى، وو بينغ تي، البالغ من العمر 62 عاما، بجروح طفيفة واستطاع الأطباء إنقاذه.

وأشار شاهد العيان، جيمس أومولو، إلى أن تشانغ اقترب كثيرا من الحيوان، "وهذا هو سبب الهجوم على الأرجح".

وأضاف رئيس رابطة ملاحي بحيرة نيفاشا، ديفيد كيلو، أن ارتفاع منسوب المياه ساعد أيضا في تنامي السلوك العدواني لحيوانات فرس النهر، لأنها في هذه الحالة تضطر للخروج إلى الشاطئ بحثا عن الطعام. ولا يزال موظفو الخدمة البيئية في المنطقة يبحثون عن فرس النهر القاتل.

يذكر أن تشان أصبح الضحية السادسة لهجوم فرس النهر في بحيرة نيفاشا منذ بداية العام الجاري.

المصر: لينتا. رو