ألماني يستدعي الشرطة لسنجاب يطارده!

نشرت صحيفة تلغراف أن أحد سكان مدينة كارلسروه جنوبي ألمانيا، اشتكى للشرطة من وجود سنجاب يلاحقه باستمرار.

وعندما حضر عناصر الشرطة إلى منزل الألماني، وجدوا لديه سنجابا، واتضح أنه ولد مؤخرا وعلى الأغلب فقد أمه.

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وقالت المتحدثة الصحفية للشرطة المحلية، كريستينا كرينز: "يحدث هذا الأمر غالبا عندما تفقد السناجب أمهاتها. إنها تبحث عن بديل يكون أحيانا من البشر، وتركز كل جهودها على شخص واحد".

وأضافت كرينز أن "السناجب يمكن أن تتعلق بشدة وترتبط بالشخص الذي تلاحقه بقوة". وشرحت كرينز أن الناس يرون هذه الملاحقة أمرا خطيرا ويدعو للذعر في بعض الأحيان، لأنهم لا يعرفون عن هذا الكائن الكثير، "لذلك فإن الرجل لم يعرف ماذا يفعل مع السنجاب فاستدعى الشرطة".

يذكر أن عناصر الشرطة "خلصوا" الرجل من السنجاب، ونقلوه إلى مركز رعاية الحيوانات في المنطقة.

المصدر: لينتا. رو