حصان يقوم بتصرف "وقح" بحضور الملكة البريطانية! (صور)

قام حصان "بوني" تابع لحرس الشرف الاسكتلندي، بالتبرز مع مرور الملكة إليزابيث بقربه، خلال زيارتها إلى اسكتلندا، حيث ظهرت الملكة وهي تحجب الهواء عن أنفها تجنبا للرائحة الكريهة.

وحدث ذلك خلال زيارة الملكة لفرقة "Balaclava" الوطنية في اسكتلندا، حين تعرضت لهذا الموقف المزعج وغير اللائق من حصان "بوني" يدعى "Cruachan IV".

ولا يعد هذا الموقف الغريب الأول الذي تتعرض له الملكة أمام حصان "بوني"، إذ حاول حصان آخر تابع لنفس الفرقة، سرقة باقة ورود كانت بحوزة الملكة، خلال زيارة رسمية لاسكتلندا العام الماضي.

كما من المقرر أن يلتحق بزيارة الملكة الراهنة، الأمير هاري وزوجته ميغان، في أول زيارة ثنائية لهما إلى اسكتلندا، وذلك منذ عقد قرانهما.

وعادة ما تتولى فرقة "Balaclava" الاسكتلندية، مهام توفير الحماية اللازمة لأفراد العائلة الملكية أثناء زياراتهم إلى اسكتلندا، وخاصة خلال فصل الصيف.

You-Tube: Royal Wedding

You-Tube: Royal Wedding

المصدر: Mirror + YouTube