مخلوق بحري غامض على شواطئ فيتنام! (فيديو)

أثار مخلوق بحري غريب الشكل حيرة السكان المحليين بعد أن جرفته المياه إلى الشاطئ في جنوب فيتنام.

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وتظهر لقطات فيديو الجسم الغريب ذو اللون الأسود الداكن، وهو مليء بالمجسات بعد أن تمكن مرشد سياحي في مقاطعة كين جيانغ، من اصطياده الشهر الماض.

وقام المرشد السياحي "دو نام دو"، بوضع الكائن الغريب على طاولة خضراء، ليتمكن مرتادو الشاطئ من إلقاء نظرة عن قرب على المخلوق الذي أثار إعجابهم بشكله وحركته.

وقال نام دو: "لا أعلم ما إذا كان هذا المخلوق حيوانا أم نباتا أو أي شيء آخر".

وأشار أحد السكان المحليين واسمه، كيم ثو، إلى أن المخلوق الغريب هو "وحش، ويوما ما سيعود إلى المحيط ويكون أكبر بعشر مرات".

وتم إخلاء سبيل المخلوق الغريب في المحيط في ما بعد، إلا أن السكان المحليين ما يزالون في حيرة من أمرهم بسبب شكله.

ويعتقد الخبراء أنه من المحتمل أن يكون المخلوق قطعة من الأعشاب البحرية التي تتفاعل مع الهواء، إذ يحوي العشرات من المجسات الصغيرة في كل فرع، وكلها تتحرك في اتجاهات مختلفة.

المصدر: ديلي ميل