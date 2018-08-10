 
مباشر

مخلوق بحري غامض على شواطئ فيتنام! (فيديو)

متفرقات

مخلوق بحري غامض على شواطئ فيتنام! (فيديو)
youtube
مخلوق بحري غريب يظهر في شواطئ فيتنام
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kmub

أثار مخلوق بحري غريب الشكل حيرة السكان المحليين بعد أن جرفته المياه إلى الشاطئ في جنوب فيتنام.

إقرأ المزيد
العثور على كائن بحري غامض يشبه الإنسان! (فيديو)

وتظهر لقطات فيديو الجسم الغريب ذو اللون الأسود الداكن، وهو مليء بالمجسات بعد أن تمكن مرشد سياحي في مقاطعة كين جيانغ، من اصطياده الشهر الماض.

وقام المرشد السياحي "دو نام دو"، بوضع الكائن الغريب على طاولة خضراء، ليتمكن مرتادو الشاطئ من إلقاء نظرة عن قرب على المخلوق الذي أثار إعجابهم بشكله وحركته.

وقال نام دو: "لا أعلم ما إذا كان هذا المخلوق حيوانا أم نباتا أو أي شيء آخر".

وأشار أحد السكان المحليين واسمه، كيم ثو، إلى أن المخلوق الغريب هو "وحش، ويوما ما سيعود إلى المحيط ويكون أكبر بعشر مرات".

وتم إخلاء سبيل المخلوق الغريب في المحيط في ما بعد، إلا أن السكان المحليين ما يزالون في حيرة من أمرهم بسبب شكله.

ويعتقد الخبراء أنه من المحتمل أن يكون المخلوق قطعة من الأعشاب البحرية التي تتفاعل مع الهواء، إذ يحوي العشرات من المجسات الصغيرة في كل فرع، وكلها تتحرك في اتجاهات مختلفة.

المصدر: ديلي ميل

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا