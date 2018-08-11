لماذا تعشق القطط الصناديق الفارغة؟

اكتشف علماء بريطانيون من جامعة لينكولن السبب الذي يجعل معظم القطط المنزلية تختار الصناديق مكانا للجلوس أو اللعب.

وأكد الباحثون أن الصناديق تمنح القطط فرصة للاسترخاء والتوقف عن القلق، لأن الأماكن الضيقة تسمح لدماغ الحيوان بإطلاق الإندروفين بشكل أنشط من الأماكن العادية.

والإندروفين مادة موجودة في الجهاز العصبي للبشر والحيوانات، تساعد على تخفيف الآلام وتعطي شعورا بالراحة والتحسن، كما أنها جزء من نظام تسكين الألم في الجسم.

وأشار العلماء أيضا إلى أن الصناديق تعد المكان الأمثل لتقليل مستوى العدوانية للحيوانات بشكل عام وللقطط خاصة.

ويمكن أن تصبح الصناديق المربعة أسرع طريقة لتكيف الحيوان في منزل جديد. وبحسب العلماء، فإن القطط التي لا تملك فضاء خاصا للراحة كالصناديق، تتطلب وقتا أكبر للتأقلم مع المكان والناس الجدد.

يذكر أن الصندوق الدولي لرعاية الحيوان اختار، يوم 8 آغسطس، للاحتفال باليوم العالمي للقطط، بدءا من عام 2002.

المصدر: إزفيستيا