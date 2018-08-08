 
مباشر

نيويورك.. العثور على جنين ميت في مرحاض طائرة!

متفرقات

نيويورك.. العثور على جنين ميت في مرحاض طائرة!
Gettyimages.ru Scott Olson / Staff
العثور على جنين ميت في مرحاض طائرة!
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kmef

عثر عمال التنظيف على جنين بشري ميت في حمام طائرة تابعة لشركة American Airlines، قادمة من تشارلوت بولاية كارولينا إلى مطار لاغوارديا في نيويورك.

وأفاد فريق NBC New York، بأن طاقم التنظيف اكتشف وجود الجنين على متن الطائرة، صباح يوم الثلاثاء 7 أغسطس، حيث وصلت الطائرة إلى نيويورك في وقت متأخر من يوم الاثنين 6 أغسطس. وبحسب ما ورد، يتراوح عمر الجنين بين 5 و7 أشهر.

وشرعت الشرطة في التحقيق بالحادثة، من خلال تحليل لقطات المراقبة للبحث عن امرأة حامل. كما سيقوم الطبيب الشرعي في المدينة بتشريح جثة الجنين.

وأعلن مسؤولو لاغوارديا عن الاكتشاف المروع صباح الثلاثاء، وحذروا المسافرين من أن الرحلات قد تتأخر "بسبب وجود طائرة خارج الخدمة".

يذكر أنه في حادث منفصل على الجانب الآخر من العالم، عُثر على رضيع ميت في مرحاض إحدى طائرات طيران آسيا في الهند، أواخر الشهر الماضي. وأكد فحص طبي أن الطفل وُلد أثناء الرحلة، حيث تخلت الأم عن "الجثة".

المصدر: RT

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

اليوم الثاني من نصف نهائي الألعاب العسكرية الدولية في موسكو.. دبابات أرمينيا ومنغوليا وروسيا وفنزويل