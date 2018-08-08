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الصين تشيد أطول نفق مائي في العالم!

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الصين تشيد أطول نفق مائي في العالم!
pexels-Burak Kebapci
صورة أرشيفية
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تبني الصين أكبر نفق مائي في العالم بطول 135 كيلومترا يربط بكين وتايوان، وسيصبح النفق المائي الطريق الأسرع من نوعه في العالم.

ويخطط علماء ومهندسون صينيون لإنجاز مشروع النفق تحت الماء بحلول عام 2030، وستبلغ سرعة القطارات التي ستمر فيه حوالي 250 كيلومترا في الساعة، بحسب صحيفة "South China".

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وسيزيح النفق المائي الصيني نفق بحر المانش الذي يربط بريطانيا بفرنسا إلى المركز الثاني في العالم من حيث الطول.

ويعد هذا المشروع، حتى بالنسبة للصين، من المشاريع الهامة والصعبة جدا، حيث تشارك مجموعة من الشركات في أعمال التصميم والتنفيذ. ويقدر إجمالي الاستثمارات في هذا المشروع بعدة مئات من مليارات الدولارات.

وتبقى العقبة الرئيسية أمام إنشاء هذا النفق هي الصعوبات الدبلوماسية والمعاملات البيروقراطية بين بكين وتايوان.

ومع ذلك، يلاحظ الخبراء أن النزاعات الإقليمية يمكن أن تنزاح قليلا ليكون بإمكان حكومتي البلدين مناقشة أكبر المشاريع طموحا في تاريخ منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

المصدر: لايف. رو

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