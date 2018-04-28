الصين تطور قدراتها في إنتاج الطائرات فرط الصوتية

ذكرت العديد من المواقع المهتمة بشؤون الطيران أن الصين تستعد لإنتاج طائرات جديدة فرط صوتية.

وأكد موقع Contra Magazine هذه الأخبار مشيرا إلى أن "السلطات في البلاد ستبني، في مقاطعة آنهوي، معملا جديدا لتصنيع المحركات التي ستركب على الجيل القادم من الطائرات الصينية فرط الصوتية. وستشمل هذه الطائرات مقاتلات حربية متطورة، وطائرات مدنية صغيرة لرجال الأعمال، ستكون قادرة على نقل الركاب من بكين إلى نيويورك في غضون ساعتين فقط".

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وسيشرف على تطوير الجيل الجديد من الطائرات خبراء من الأكاديمية الصينة للعلوم وجامعة جياو تونغ، حيث من المفترض تزويدها بمنظومات فريدة، قادرة على تغير حركتها من السرعات الفرط صوتية إلى تلك التي تتحرك بها الطائرات المروحية التوربينية وبالعكس، الأمر الذي سيرفع من قدرتها على المناورة.

المصدر: فيستي

أسعد ضاهر