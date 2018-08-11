غضبك لا يعني أنك ذكي!

وجد باحثون أن الغاضبين أكثر عرضة للمبالغة في تقدير مستويات ذكائهم مقارنة بالأشخاص الأكثر هدوء، وذلك لارتباط الغضب بمستويات عالية من النرجسية.

وقال الباحث الرئيسي، مارسين زاجينكوفسكي، من كلية علم النفس بجامعة وارسو: "في الدراسة الحديثة، قمت بفحص العلاقة بين الغضب والوظائف المعرفية المختلفة. ولاحظت أن الغضب يختلف بشكل كبير عن المشاعر السلبية الأخرى، مثل الحزن والقلق أو الاكتئاب".

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وشرح الباحثون ما إذا كان الأشخاص الذين لديهم مستويات أعلى من الغضب، أكثر عرضة للمبالغة في تقدير قدراتهم وكفاءتهم.

وبعد إجراء دراستين مع ما مجموعه 528 مشاركا، طُلب منهم تقييم معدل ذكائهم على مقياس 25 نقطة، وإجراء اختبار ذكاء للتحقق مما إذا كانت مستويات الذكاء التي يتم الإبلاغ عنها ذاتيا، تتفق مع الواقع، وجد الباحثون أن الغاضبين يبالغون في تقدير ذكائهم.

وأوضح زاجينكوفسكي قائلا إن "الأفراد الذين يعانون من ارتفاع سمة الغضب لديهم، يميلون إلى المبالغة في تقدير قدراتهم، أي الاعتقاد بأنهم أكثر ذكاء مما هم عليه بالفعل. وهذا الجزء من الغضب مرتبط بأوهام نرجسية".

وكتب الباحثون في الورقة البحثية المنشورة في مجلة Intelligence: "إن الأفراد ذوي النرجسية العالية لا يقيمون روابط حميمة عميقة مع الآخرين، بل يفضلون الهيمنة عليهم، ما يخلق مشكلة كبيرة في إقامة علاقات إيجابية".

المصدر: ديلي ميل